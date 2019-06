Solution 23 - le prêtre qui murmure le bien commun aux oreilles de la Silicon Valley

On dit de lui qu’il a un profil unique, et c’est un peu vrai. Le personnage intrigue par son parcours peu commun. Après avoir travaillé dans la banque, Eric Salobir décide d’entrer dans les ordres chez les Dominicains. Passionné de technologie depuis toujours, il créé des sites internet, met ses compétences au service de la communauté dans le monde entier et devient rapidement responsable des médias de l’Ordre. Il s’installe à deux pas du Vatican et décide alors d’aller rencontrer les grands dirigeants de la Silicon Valley pour discuter avec eux. Quels sont les impacts de leur technologie sur la société ? Quelles traces vont-ils laisser sur la terre ? Quel sens donner à leur travail ?





De ces rencontres vont naître des amitiés privilégiées avec les entrepreneurs les plus influents de notre époque. Il faut dire que l’homme est également consulteur auprès du Saint Siège depuis 8 ans. Eric Salobir tisse alors tout un réseau mondial auquel s’ajoute des universitaires, des chercheurs, des experts de renom. Objectif : réfléchir ensemble aux moyens de remettre l’humain au centre ainsi que la protection de la planète, dans un monde où la technologie avance plus vite que la réflexion politique ou sociétale autour d’elle. Et pourtant, elle façonne profondément notre société et l’économie.





Le Réseau Optic est né et avec lui, l’envie d’emmener ces leaders dans sa réflexion. Ainsi le Réseau produit des livres blancs sur l’état de ses recherches accessible à tous sur son site internet (www.optictechnology.org), il donne également des conférences de haut niveau chaque année. Enfin, Eric Salobir vient de lancer un laboratoire d’idées et un hub événementiel, le LAB.222 à Paris, pour offrir aux entreprises de nouveaux outils, pour les aider à mettre les innovations au service du bien commun.