Avec ses panneaux "clés en main", Ikea veut simplifier l'énergie solaire

L'initiative est moins surprenante qu'il y paraît. Depuis plus de quarante ans, Ikea vend des meubles, certes, mais surtout un certain mode vie, une promesse qui va au-delà du design et du prix. Logique, ainsi, de le voir débouler sur un marché de l'électricité solaire, qui a besoin de simplicité, et de confiance.

Aujourd'hui, vouloir équiper son toit en panneaux, c'est investir beaucoup d'argent dans des équipements dont on aimerait connaître la longévité, multiplier les devis sans jamais être sûr de faire une bonne affaire, avec souvent pour interlocuteurs des vendeurs plutôt que de vrais conseillers. Bref, un peu comme pour une cuisine équipée, avant qu'Ikea, encore lui, n'y mette bon ordre.