Les déchets végétaux sont les matières premières de l'industrie textile de demain

La mode est le deuxième secteur le plus polluant au monde. Preuve en est, 10.000 litres d'eau sont nécessaires pour produire un seul jean en denim. Depuis plusieurs années néanmoins, l'industrie textile tente de redorer son image en négociant un virage plus respectueux de l'environnement.

Réduire de moitié la consommation en eau et de 70% l'utilisation de produits chimiques pour produire un pantalon, certaines marques l'ont fait. "On a également des jeans qui n'utilisent plus du tout d'eau, qui utilise un principe de mousse colorée qui s'applique sur le jean et le déteint sans eaux usées", explique Guillaume Loasbar, responsable de la boutique Lee. Le produit est tout aussi qualitatif avec un prix égal voire inférieur à celui d'un pantalon classique.

"La particularité de ce pantalon, c'est qu'il est composable, c'est-à-dire biodégradable. Dans un mois, un mois et demi, il ne restera plus rien", complète Corinne Magne, une collègue. "Si on peut allier confort, esthétique et plaisir de la planète, c'est encore mieux", se réjouit une cliente du magasin, alors qu'elle porte déjà des chaussures en semelles de liège.