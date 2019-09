PODCAST - CYRIL DION : l'importance de créer un nouveau récit du monde

Toutes les deux semaines, le podcast IMPACT POSITIF part à la rencontre de ceux qui veulent avoir un impact positif sur la société et sur le monde. Et qui, face à l'urgence climatique, aux enjeux de société, à un futur parfois incertain, ont décidé de mettre en œuvre des projets concrets pour changer la société et le monde.

Cette semaine, nous avons choisi de rediffuser l'épisode que nous avions réalisé avec Cyril DION en aout dernier. Artiste, réalisateur et militant, il nous parle du film DEMAIN, et nous raconte à quel point il est selon lui nécessaire de créer un nouveau récit si on veut changer le monde

