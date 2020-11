VIDÉO – 5 conseils issus de la "psychologie positive" pour se sentir bien dans sa peau

Guila Clara Kessous est chercheuse en psychologie positive, une discipline qui au-delà d’avoir fait son apparition dans les rayons de nos librairies depuis une dizaine d’années, devient également de plus en plus prisée au sein des entreprises. Et pour cause : la psychologie positive – qui n’a rien à voir avec le positivisme, équivaut à la science du bonheur. Autrement dit, il s’agit de ne pas se pencher sur la traditionnelle question du "pourquoi je vais mal ?", mais plutôt de se demander "comment faire pour aller mieux ?". Au quotidien, on va donc chercher des actions concrètes pour développer son sentiment de bien-être.

Et cette question semble d’autant plus importante en cette période de crise sanitaire, où de plus en plus de Français se sentent mal, comme l’a confirmé mardi soir Jérôme Salomon. Si le premier confinement était déjà difficile à vivre, pour certains, le second l’est encore plus. Rajoutez à cela la météo et la rentrée, et le tour est joué... "Nous avons constaté une augmentation importante des états dépressifs entre fin septembre et début novembre" chez les Français, a révélé le Directeur général de la Santé, avant de conseiller aux Français d’éviter "d’être connectés toute la journée aux actualités", et de limiter la consommation de tabac et d’alcool.

À la recherche d'autres solutions, nous nous sommes donc tournés vers la franco-américaine Guila Clara Kessous, sélectionnée cette année pour faire partie des "Rising Talents", le programme du Women's Forum qui met à l'honneur des femmes qui œuvrent au quotidien pour faire avancer la société (écoutez notre podcast ci-dessous). Cette dernière nous a livré cinq conseils facilement applicables au quotidien pour trouver le chemin du bonheur. Retrouvez-les dans notre vidéo ci-dessus !