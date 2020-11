REDIFFUSION - Plantu : son combat pour la liberté d'expression

En ce jour du 13 novembre, où toutes les pensées vont vers les victimes du Bataclan, un mois après l’assassinat de Samuel Paty, j’ai décidé de rediffuser un épisode que j’avais réalisé avec PLANTU en 2018. Nous avions alors discuté chez lui à l’occasion de la sortie d’un de ces livres, je découvrais en profondeur son parcours incroyable mais aussi son engagement dans les écoles avec Cartooning For Peace. Expliquer le dessin de presse, la caricature, la liberté d’expression, débattre d’une image, mais surtout ne jamais cesser de dialoguer avec les enfants pour développer leur esprit critique. Plus d’un million et demi d’élèves ont été touchés par les expositions pédagogiques de Cartooning for Peace depuis 2013, 4000 jeunes ont assisté à des ateliers et conférences en 2018/2019. Deux ans après notre interview, rien n’a changé et le travail de Plantu revêt une importance encore plus cruciale. Avec son association, ils ont inventé « une pédagogie originale » avait-il dit alors, mais encore trop peu reproduite. Qu’est-ce qu’on attend ? Bonne écoute avec Impact Positif.