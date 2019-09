Emmanuelle DUEZ - Transformer l’entreprise en misant sur l’humain

IMPACT POSITIF c'est le podcast des Change Makers. Des hommes et des femmes qui mettent en oeuvrent des SOLUTIONS au lieu de s'attarder sur les PROBLEMES. Des vrais leaders de demain, qui ont dès aujourd'hui un impact positif sur la société, sur l'environnement, sur le monde.

Entrepreneure, passionnée, militante, débordante d’énergie, je vous invite pendant ce podcast à plonger dans son univers, dans l’univers des « Boson », comme elle les appelle, du nom des collaborateurs du cabinet de conseil ou plutôt du mouvement qu’elle a créé il y a plus de 6 ans : The Boson Project . Sa raison d’être : la transformation des entreprises en misant sur le capital humain, les femmes et les hommes de l’organisation.

Avec Emmanuelle Duez, nous essaierons de répondre à ces quelques questions passionnantes :

- Comment garder les talents dans les entreprises ?

- Et enrayer cette fuite de cerveaux, de potentiels qui ne se retrouvent plus dans l’entreprise d’aujourd’hui.

- Comment voient-ils leur avenir et où seront-il dans 5 à 10 ans ?

- Comment se transformer en tant qu’entreprise pour devenir « meilleure » et plus performante ?

Le processus est long et parfois risqué. La performance étant un tout indissociable à la fois économique, social et sociétal, et environnemental. On verra que les entreprises les plus discrètes sont souvent celles qui vont le plus loin.

Autre question : comment comprendre les (r)évolutions en cours ? The Boson Project est aussi un laboratoire de recherches, qui mise sur l’interdisciplinarité et qui multiplie les lunettes pour mieux lire la société. Emmanuelle Duez nous parlera de la dernière étude effectuée par The Boson Project et son enseignement, notamment sur la génération Y et sa vision du monde professionnel. Qu’est-ce qu’être un bon manager aligné avec son entreprise et ses collaborateurs ? Quelles sont les qualités essentielles d’un bon manager ? Vous serez surpris ! Elle-même a été classée parmi les 30 personnalités les plus iconoclastes à suivre dans le monde en management, leadership et business. Elle est la seule Française dans la liste. Voilà quelques-unes des questions auxquelles Emmanuelle Duez répondra sans oublier notre interview Déclic où elle délivrera ses conseils de vie et d’entrepreneure… Merci infiniment de nous suivre pour cette 2ème saison.