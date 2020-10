Solution 43 - Matthieu Dardaillon : activer ses talents afin de construire un monde meilleur

Matthieu Dardaillon s’est interrogé très tôt sur sa carrière et sur le sens qu’il voulait lui donner : que souhaitait-il précisément ? Etre salarié ou entrepreneur ? Au service de quoi ? Continuer dans l’enseignement ? Faire de la pédagogie ? Ou créer sa propre boîte pour avoir de l’impact ? Et comment ? Dès ses études à l’ESCP, il expérimente et fait des choix. Il décide de faire deux années de césure afin d’aller au bout de la démarche : rencontrer des entrepreneurs sociaux en Europe, aux Philippines, en Inde, au Sénégal et voir comment ils fonctionnent, comment ils travaillent. Matthieu enchaîne les expériences et puis en Inde, il monte dans un train, le Yagriti Yatra. Ce train permet à 450 jeunes Indiens de partir dans tout le pays à la rencontre de ces entrepreneurs qui – par les solutions qu’ils proposent et l’impact qu’ils ont- changent la vie de millions de personnes. Personne ne sort intact de ce voyage énergisant qui montre à tous ces jeunes à la fois la réalité du pays mais aussi la preuve qu’ils ont le pouvoir d’agir. Ce voyage sera aussi son déclic pour sa propre carrière. Pourquoi ne pas également susciter l’action en France en inspirant des jeunes qui veulent se lancer ? L’idée de « Ticket for Change » est née, et elle sera mise en route quelques mois plus tard en 2014. De cette aventure, de ces rencontres jaillira également un premier livre coécrit avec Jonas Guyot : « A la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde » aux Editions Rue de l’Echiquier. Au fil des pages : le portrait des ces personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires.

Aujourd’hui, Ticket for Change démarre sa 7ème année, a sensibilisé 70 000 personnes et contribué à créer 1400 entreprises sociales. Au départ, un tour de France pour 50 futurs entrepreneurs à la rencontre de personnes inspirantes, la start-up a développé de multiples programmes qui conviennent à tous les stades : celui de l’idée ou simplement de l’éveil au changement, l’entrepreneur aguerri ou débutant, les personnes en reconversion ou encore les salariés qui veulent faire bouger leur entreprise de l’intérieur. « Ticket for Change » est devenue une « école » où une pédagogie originale peut se déployer, une école qui fera tout pour éviter le gâchis de talent, et qui fera en sorte d’occuper au mieux les 80 000 heures que nous passons à travailler dans nos vies. Cette pédagogie de « Ticket for Change », elle a été éprouvée pendant toutes ces années au contact de ces futurs acteurs de changement. Elle a aussi évolué au fil du temps. Elle se retrouve aujourd’hui dans un deuxième livre, prétexte pour inviter Matthieu Dardaillon sur Impact Positif. « Activez vos talents, ils peuvent changer le monde », c’est aux éditions Alisio. Une bible pour faire le point et se réaligner. En effet, qu’est-ce qu’on attend ? Bonne écoute avec Impact Positif.