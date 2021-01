Solution n°46 - Bertrand Piccard et ses 1000 solutions pour une relance propre

Voilà plusieurs années que nous suivons sur Impact Positif Bertrand Piccard. Après son tour du monde inédit avec Solar Impulse, son avion ne fonctionnant qu’à l’énergie solaire, l’explorateur a décidé de lancer sa Fondation. Son objectif ? Fonder une Alliance Mondiale et récolter 1000 solutions pour entreprendre sans détruire la planète. Son maître mot : l’efficience. Ses solutions, développées par des start-up ou des grands groupes, ont un modèle économique qui fonctionne, elles sont rentables et créatrices d’emploi. Car Bertrand Piccard veut que ces solutions essaiment et qu’elles soient répliquées dans le monde entier. Très impliqué dans toutes les COP, spécialement à Paris en 2015, il est le chantre d’une croissance verte et raisonnée. D’une économique qualitative et pas quantitative. A ses détracteurs qui lui reprochent de ne pas promouvoir la sobriété dans un monde aux ressources finies, voici ce qu’il répond : « Je ne suis pas pour une décroissance économique, mais pour une décroissance du gaspillage, de la déraison et de la concurrence acharnée qui pousse la qualité et les prix vers le bas ». Pour l’explorateur, il faut surtout « décroître la bêtise, l’égoïsme et le court-termisme ». Quatre ans après avoir lancé son alliance lors de la COP22 de Marrakech, plus de 800 solutions ont été recensées et surtout labellisées par un jury d’experts. La pandémie a bouleversé quelque peu ses projets, lui qui voulait partir porte-folio sous le bras avec ses solutions convaincre des dirigeants et des patrons dans le monde entier. Cela ne l’a pas empêché de convaincre douze grands patrons d’assurer une relance propre de l’économie mondiale après le premier confinement. Mais le tour du monde n’est que partie remise. En attendant, faisons le point sur ses projets, ses 1000 solutions et revenons aussi sur les cinq ans de l’Accord de Paris lors de la COP 21. Ecouter Bertrand Piccard, c’est aller de l’avant et plonger dans un grand bain d’énergie. Exactement ce qu’il nous faut en ce début d’année 2021. Bonne écoute avec Impact Positif.