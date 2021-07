Solution n° 56 : Lemon Tri, 10 ans à la recherche du recyclage parfait

Chez Lemon Tri, une seule obsession : tout ce qui rentre chez eux doit être recyclé à 100% et valorisé 100% en circuit court. Pas d’enfouissement, pas d’incinération. L’aventure fête ses dix ans cette année. Dix ans d’un modèle qui n’a cessé de se perfectionner et d’élargir son impact. Impact environnemental bien sûr puisque l’entreprise recycle aujourd’hui jusqu’à 3 000 tonnes par an et travaille avec 500 entreprises. Pour information, il faut 30 000 bouteilles en plastique pour atteindre la tonne. Mais le chemin est long car en France, la moitié des bouteilles qui sont mises sur le marché ne sont pas recyclées, la France est même obligée d’importer d’Allemagne ou d’Espagne du plastique recyclé car elle ne sait pas faire ! Pour Augustin Jaclin, le co-fondateur, le « trou dans la raquette » se situe au niveau du premier geste : il faut jeter au bon endroit.

Impact environnemental donc mais aussi social car Lemon Tri a sa propre filiale d’insertion avec Lemon Aide, la majorité des personnes en insertion qui passent par l’entreprise trouvent un contrat à la sortie. Mais ce n’est pas tout, Lemon Tri veut aussi inciter à recycler, c’est pourquoi elle conçoit toute une série de machines qui récompensent l’effort de recyclage par un bon d’achat ou un don à une association. Vous les trouvez notamment dans les supermarchés.

Innovation, impact environnemental et social sont donc les 3 piliers de la start-up de la « Tech For Good » qui est également labellisée BCorp. Lemon Tri s’est implanté aussi il y a quelques années à Marseille et continue son développement en région à Lille et à Lyon. Les étapes de l’entreprise, les difficultés sur le chemin, le cycle du recyclage et ses marges de progrès, c’est ce que je vous propose de découvrir avec cette interview d’Augustin Jaclin qui vient d’intégrer le classement des 50 leaders engagés de moins de 40 ans. Bravo à lui et merci de nous avoir reçu à Pantin dans le hangar de Lemon Tri. Bonne écoute avec Impact Positif !