Solution n° 57 - Moussa Camara : créer de nouveaux modèles de réussite

Voilà plus de six ans que Moussa Camara travaille sans relâche avec « Les Déterminés », la structure qu’il a créée. Objectif : révéler des talents d’entrepreneurs d’où qu’ils viennent et quel que soit leur niveau d’étude. Rendre l’entrepreneuriat plus inclusif. Si une idée est bonne, parfois l’absence de réseaux et d’opportunités empêche sa réalisation. Mais ce n’est pas une fatalité, au contraire. Grâce aux « Déterminés », Moussa Camara accompagne ces entrepreneurs qui ne sont pas « nés du bon côté », situés notamment en zone rurale ou encore dans les quartiers, et ne les lâche plus. Ses critères de sélection ? La détermination et la disponibilité. Résultat ? 80% des entreprises créées sont encore là trois ans plus tard. Sa formation cartonne, 500 personnes sont passées par les Déterminés, et les objectifs seront doublés en 2024. Une quinzaine de promotions existe aujourd’hui et le concept se déploie dans la France entière. De nombreux acteurs institutionnels lui font confiance. Son mantra : tout le monde peut réussir, et plus on créera de nouveaux modèles de réussite, plus il y aura d’histoires à raconter, et mieux la France s’en portera. Promu « fellow » Ashoka, le réseau international d’entrepreneurs sociaux, il a aussi reçu le titre de Chevalier de l’Ordre Nationale du Mérite. Mais il garde la tête froide et reste concentré. Mieux vaut avoir de l’impact que des médailles, assure-t-il. Très bonne écoute avec Impact Positif.