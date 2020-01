TOUS ELUS - Pousser les jeunes à se présenter aux élections municipales

Saviez-vous qu’en 2014, seuls 2% des maires avaient moins de 40 ans ? Et si beaucoup plus de jeunes s’engageaient en politique ? Et si ils se mêlaient à la vie de la Cité et se présentaient aux élections municipales ? Une association a décidé d’y croire : c’est « Tous Elus », née d’un brainstorming entre copains en 2017. Depuis, ils sont passés à l’action et ont monté des modules de formation, multiplié les « happennings » pour sensibiliser - dans le métro ou encore au Congrès des Maires. Ils ont aussi lancé avec succès une campagne : « Pourquoi pas toi ? ».