Bienvenue dans le seul supermarché où vous pouvez vous servir et partir sans payer

C'est un concept aussi original que solidaire. À Vayres en Gironde, une ancienne déchetterie a été transformée en grande surface. Comme dans un supermarché classique, les produits sont mis en rayons. À la différence qu’ici rien n’est vendu, tout est gratuit. "C’est assez inhabituel. On se sert et on rentre chez soi", raconte un client, qui repart avec deux chaises. "Prenez, donnez, recyclez", c’est le slogan de ce supermarché-déchetterie qui reçoit en moyenne chaque jour 150 clients venus des environs.

Dans cette caverne d’Ali Baba, on trouve de tout ou presque. Skis, fer à lisser, casseroles, télévision… Des objets de seconde de main qui proviennent de dons des habitants. "C’est la troisième fois que je viens ici. J’ai déjà donné des livres, une télévision et tout un tas d’objets. Mon garage est plein alors j’essaie de donner au maximum", explique une femme à l’accueil. Et c’est d’ailleurs tout le concept. Se servir ou donner, il suffit d’habiter la collectivité territoriale - 130 communes du Libournais et de Haute-Gironde – pour profiter de ce service. "Le but du jeu, c’est d’échanger les choses dont on ne se sert plus, de recycler, et que tout le monde y trouve son compte", explique une cliente séduite par le procédé.