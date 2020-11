Women's forum 2020 : découvrez les femmes d'influence de demain

Elles sont treize. Et elles font partie des "Rising Talents", le programme du Women's Forum qui met à l'honneur des femmes qui œuvrent pour changer la société. Originaires de onze pays et sélectionnées parmi plus de 300 candidates, elles appartiennent aussi bien au secteur de l'éducation, de l'ingénierie, du changement climatique, de la science que de l'aérospatiale. Leur point commun : elles joueront toutes un rôle clé dans les années à venir.

"En ces temps difficiles, le Forum des femmes pour l’économie et la société souhaite plus que jamais promouvoir les jeunes talents qui joueront un rôle clé dans la conception d’un monde plus inclusif. Nos talents émergents exceptionnels auront non seulement un impact positif sur notre économie et notre société, mais redonneront également à la communauté dans son ensemble", explique Chiara Corazza, directrice générale du Women's forum.

A l'image de la franco-américaine Guila Clara Kessous, qui cumule les casquettes. Comédienne, chercheuse en psychologie positive, artiste de l’Unesco pour la paix, elle est aussi coach en leadership positif pour les dirigeants, notamment du CAC 40. Nous nous sommes entretenus longuement avec elle à l'occasion de sa sélection pour les "Rising Talents", un échange que vous pouvez retrouver dans notre podcast ci-dessous. Et au passage, elle a accepté de nous livrer 5 conseils issus de sa spécialité pour surmonter la période compliquée que nous traversons aujourd'hui en raison du Covid-19 (voir notre vidéo ci-dessus).