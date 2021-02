"Nous sommes protecteurs, prudents" : Clément Beaune défend la stratégie vaccinale française

Invité politique mercredi 3 février, Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, est revenu sur l'intervention d'Emmanuel Macron mardi : "Le président de la République a voulu expliquer lui-même aux Français la stratégie vaccinale dans cette période où il y a de l’impatience" dit-il. Le secrétaire d’État aux affaires européennes estime ainsi que la stratégie française, et à plus forte raison européenne, de vaccination s'articule autour de deux grands axes.

"Je ne crois vraiment pas qu’on serait allés plus vite tous seuls", martèle Clément Beaune, soulignant que "si chaque pays avait sa propre solution, certains auraient un meilleur accès que d’autres aux vaccins". Les procédures, plus nombreuses, auraient certainement été plus lentes, note-t-il également. "Nous gagnons du temps en passant par l’Europe, nous sommes protecteurs, prudents" ajoute-t-il.

Par ailleurs, le secrétaire d'État a fermement défendu les institutions européennes, et notamment la Commission. Selon lui, "il n'y a pas eu de lenteurs ou d'imprécisions" dans la signature des contrats avec les différents laboratoires. Il indique que "les négociations ont débuté autour de quelques pays, la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas… La commission n’a ensuite pas perdu de temps et repris les travaux pour le compte des 27".

Clément Beaune égratigne en passant certains pays européens. Premier État dans le viseur : le Royaume-Uni qui a "misé essentiellement sur le vaccin d’Astra-Zeneca et pris énormément de risques". Le sérum est "utilisé dans ce pays pour tout le monde, y compris les plus de 65 ans alors même que plusieurs avis sanitaires ne recommandent pas son usage pour un public âgé". Le Royaume-Uni a été "plus rapide mais moins prudent", résume-t-il.

Le secrétaire d'État aux affaires européennes s'en est aussi pris à la Hongrie et à "son cavalier seul" [après avoir acheté des doses du vaccin Spoutnik ndlr]. Elle "mange un peu à tous les râteliers, bénéficie du cadre européen qui lui a permis d’avoir un certain nombre de vaccins et mène seule des procédures avec la Chine et la Russie".

"Dans la durée, nous allons avoir besoin de beaucoup de doses : tous les vaccins sont les bienvenus", tempère-t-il néanmoins sur ce point, invitant la Russie à "soumettre son vaccin à l’autorité européenne".