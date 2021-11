Crise des migrants : "Il suffirait d'accueillir 100 personnes" par pays de l'UE, estime Sandrine Rousseau

Depuis plusieurs jours, Varsovie accuse Minsk d'avoir donné de nombreux visas et acheminé des milliers de migrants à leur frontière commune pour faire pression sur l'Union européenne, après que celle-ci a imposé des sanctions au président autoritaire biélorusse , Alexandre Loukachenko, pour avoir réprimé violemment des manifestations dans son pays, l'an passé. Depuis, l'escalade se poursuit entre l'ex-République soviétique et la communauté européenne, Minsk menaçant l'Europe de suspendre l'acheminement de gaz transitant par son pays.

"Il suffirait d'accueillir 100 personnes par pays, a-t-elle lancé. L'Europe se déshonore en ne le faisant pas." Elle a également estimé que l'Union européenne "doit avoir une politique migratoire, elle a aujourd'hui délégué la question migratoire aux pays frontières, et notamment à la Turquie", a-t-elle déclaré, déplorant que l'instance supranationale soit devenue à ses yeux "une forteresse".

Parmi ces migrants, plusieurs sont des Kurdes venus de Syrie, ainsi que du Kurdistan contre lequel la Turquie est en "guerre larvée" et qui "leur coupe l'eau", faisant planer une menace de "famine" sur cette population, a-t-elle assuré. "Aucun pays d'Europe ne s'est élevé contre cela", s'est-elle irritée. "Parmi ces migrants, il y a des nourrissons que l'on laisse dans le froid (...) c'est grave", a-t-elle lancé.

Accueillir ces migrants est aussi, selon Sandrine Rousseau, "la meilleure manière de prendre la Biélorussie à son jeu" : "la Biélorussie fait un chantage humain, c'est inadmissible, mais c'est inadmissible que l'Europe la laisse faire ce chantage en déléguant la question migratoire aux pays frontières", a-t-elle estimé.

Quant aux propositions des candidats LR Michel Barnier et Xavier Bertrand d'ériger un mur à la frontière avec la Biélorussie, "on se déshonore à construire des murs et on reprend les pires moments de l'histoire", a-t-elle jugé. D'après elle, cette stratégie "dit à quel point nous sommes inconsistants dans notre réflexion sur les raisons du départ de ces migrants".