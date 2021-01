"À ce rythme-là, il va falloir 30 mois pour vacciner les Français les plus fragiles", regrette Frédéric Péchenard

Après des lenteurs au démarrage, la campagne de vaccination a nettement accéléré mais elle n’en suscite pas moins les critiques de l’opposition et des élus locaux. Invité de LCI ce vendredi 22 janvier, l’ex-directeur général de la police nationale devenu vice-président LR de la région Île-de-France, Frédéric Péchenard s'est montré sceptique : "L’État français est dépendant des laboratoires. On ne va pas vacciner 65 millions de Français en quinze jours, je le conçois parfaitement. Il n’en demeure pas moins qu’il y a une forme d’impréparation qui parait inquiétante".

Mercredi 21 janvier, 823.567 personnes avaient été vaccinées contre le Covid-19 depuis le lancement de la campagne, le 27 décembre dernier, selon la Direction générale de la Santé (DGS). L’objectif d’un million de Français vaccinés sera rempli avant la fin du mois, a assuré Olivier Véran. Sur TF1 mercredi soir, le ministre de la Santé a dit s’attendre à ce que "probablement 1,3 à 1,4 million" de personnes soient vaccinées fin janvier. Pas assez rapide, rétorque l’élu LR : "Il y a 15 millions de Français qui ont plus de 65 ans. Là, on a vacciné qu’un million. Si on n’augmente pas, à ce rythme-là, il va falloir trente mois pour vacciner les Français les plus fragiles. C’est beaucoup trop long".