Laurent Berger : "L'absence de vaccin français est un problème"

Invité à réagir aux propos de la direction de Sanofi, qui a demandé notamment sur LCI la fin du bashing à l'égard de son entreprise, dont la distribution de dividendes et le plan de licenciement passe mal alors que son vaccin n'est toujours pas arrivé, Laurent Berger s'explique : "Je ne suis pas dans le Sanofi bashing, leurs salariés sont attachés à l'entreprise. Mais il y a deux problèmes : ils ont réduits leurs effectifs, notamment dans la recherche, au fil des ans, alors que ces plans n'avaient rien de pertinents, c'était la recherche de logiques financières. En outre, le reversement de dividendes mériterait de la modération, au moment où on supprime des centaines d'emplois et où on n'a pas fait ses preuves en termes de vaccin."

Interrogé sur ses propos l'été dernier, quand il avait qualifié de "margoulins" les dirigeants de Sanofi, Laurent Berger assume : "Quand on se sert de cette période pour réduire ses effectifs autrement que les problèmes liés au virus alors qu'il n'y a pas de raison de le faire, on fait les passagers clandestins. J'ai critiqué et j'assume."