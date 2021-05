Manifestation des policiers : "Nous avons besoin d’une justice inflexible", estime Gilles Platret (LR)

Invité de LCI ce jeudi 20 mai, Gilles Platret est revenu sur la manifestation des syndicats policiers qui s’est tenue la veille devant l’Assemblée nationale et à laquelle il a participé aux côtés de nombreux responsables politiques. Le vice-président du parti Les Républicains et tête de liste en Bourgogne-Franche-Comté a déclaré avoir "entendu l’exaspération face aux décisions de justice" à l'occasion de ce rassemblement très politique et survenu en réaction à la mort du policier Eric Masson au cours d'une opération à Avignon. "La priorité, c’est que ceux que les policiers arrêtent le matin ne soient pas dehors à les narguer le soir. Il y a une vraie question sur la réponse pénale que nous opposons aujourd’hui à des multirécidivistes connus et qui sont toujours dehors", a-t-il argué.