Présidentielle 2022 : sur LCI, le député Insoumis Alexis Corbière tend la main à Fabien Roussel (PCF)

Alexis Corbière était ce matin l'invité politique d'Elisabeth Martichoux sur LCI. Dubitatif sur les premières propositions de la désormais candidate Anne Hidalgo, sceptique quant aux mesures annoncées par le gouvernement à quelques mois des élections, il a en revanche appelé Fabien Roussel à rassembler le PCF et LFI avant les scrutins. Sans fermer la porte non plus au candidat que se choisira le camp écologiste.

"Je dis à Fabien : et si on refaisait la même chose que la dernière fois, 19,5%, on peut être ensemble au second tour, ça vaut le coup, quand même !". Le porte-parole de La France Insoumise a été direct pour proposer une alliance au candidat du PCF, Fabien Roussel, l'interpellant directement, convoquant les souvenirs des élections passées : "On a déjà mené deux campagnes avec nos amis communistes". Si Alexis Corbière juge "respectable" les envies de faire cavalier seul de cet ancien allié, il lui rappelle aussi les maigres chances de voir sa démarche aboutir : "Est-ce que Fabien Roussel pense sincèrement qu’il peut être tout seul au second tour ? Qu’il mène campagne, c’est respectable, mais à ce stade ce que nous proposons, si Fabien m’écoute, c’est de discuter au moins d’un accord législatif ensemble".

Faisant allusion à EELV, Alexis Corbière leur a également adressé un appel du pied, sans préjuger du candidat que le parti écologiste se sera choisi : "Je dis à toute une série de gens, comme M.Piolle, Mme Rousseau, ou pourquoi pas M. Jadot : on peut se retrouver pour être ensemble au second tour".