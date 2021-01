Jordan Bardella : "Le couvre-feu à 18h, une mesure injustifiée et absurde"

INTERVIEW - Le vice-président du Rassemblement national, invité ce jeudi sur LCI, a vertement critiqué la stratégie du gouvernement face à la crise sanitaire.

Le couvre-feu à 18h ? Une mesure "absurde", selon Jordan Bardella. Invité ce jeudi14 janvier sur LCI, le vice-président du Rassemblement national (RN) a multiplié les critiques à l'égard du gouvernement, qu'il accuse d'avoir "menti" depuis le début de la crise sanitaire.

Toute l'info sur Le monde commence à se vacciner contre le Covid-19

Alors que la France se dirige vers un couvre-feu généralisé à 18h, le vice-président du RN a taclé une mesure "injustifiée et absurde". Selon lui, "on a déjà mis un couvre-feu à 18h, et le taux d'incidence n'a pas bougé. C'est une mesure inefficace et contre-productive : nos compatriotes font leurs courses le soir entre 18h et 20h. Ils le feront désormais tous en journée le weekend."

"On ne peut pas ignorer la détresse des jeunes"

Jordan Bardella estime en outre qu'il faut "éviter à tout prix" un nouveau confinement. "On a déjà essayé. Quand je vois que nous avons plus de morts par habitants que la Suède, qui n'a pas confiné, je me dis qu'il faut en tirer des conclusions."

Selon le député européen, "il faut territorialiser au maximum les mesures. Rouvrir les cinémas, les théâtres où c'est possible." Notamment pour soutenir la jeunesse : "Nous défendons l'idée d'un retour à la fac des étudiants, par petits groupes. Deux étudiants ont tenté de mettre fin à leurs jours, 70% des jeunes sont en détresse psychologique… On ne peut pas ignorer cela." Selon Jordan Bardella et le RN, il faut "une reprise partielle de l'activité économique, où l'épidémie ne circule pas : on ne peut pas avoir la même lecture dans les Alpes-Maritimes que dans les Côtes d'Armor."

La rédaction de LCI Twitter