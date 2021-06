Episode 7 - Benoît Poelvoorde : "Ce qui m'angoisse, c'est que le cinéma se résume à imiter le réel"

Benoît Poelvoorde plus fort qu'Iron Man et Captain America réunis ? Pas si vite... Dans Comment je suis devenu superhéros, le film de Douglas Attal disponible le 9 juillet sur Netflix, l’acteur belge incarne Monté Carlo, un superhéros à la retraite qui vient en aide à Moreau, joué par Pio Marmaï, un flic qui enquête sur les ravages causés par une mystérieuse substance. Nous sommes dans une dystopie à la fois drôle et tragique, plutôt rare dans le paysage du cinéma français.

"Un acteur, c’est un superhéros qui dort sur des superhéros qui travaillent dans le noir !", ironise Benoît Poelvoorde. "C’est un mec qui a super monteur, un super ingé son, qui a un super décorateur, un super costumier. Et après c’est le mec qui a tous les lauriers ! Le cinéma, c’est un art individuel qui se pratique en équipe. Quand c’est fini, tout le monde pense que c’est toi. Mais si t’as pas le truc vert, t’as pas le bazar, sincèrement… J’ai proposé de faire les interviews avec la combinaison du film et je comprends qu’ils aient dit non !".

Comme tous les invités de ce podcast, Benoît Poelvoorde a accepté de disserter sur son titre. "Le cinéma, c’est la vie mieux ? Non pas du tout !", tranche l’acteur. "Ce qui m’angoisse parfois, c’est que le cinéma se résume à juste raconter des histoires qui sont sensées imiter le réel. Pour moi le cinéma c’est fait pour compresser le temps. D’ailleurs je suis surpris de voir à quel point les gens ont besoin d’un écran pour passer 2 heures, dans un train, dans une voiture, dans une file d’attente. Parce que le cinéma a tendance à être utilisé comme une copie du réel qui s’étire et qui s’étire et qui s’étire. C’est le principe des séries. Or le cinéma, ce n’est pas la série." Voilà qui est dit.