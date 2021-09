Épisode 8 - Laurent Lafitte : "J’aime quand le cinéma me fait sentir vivant"

Du Cours Florent à la Comédie Française, de "Classe Mannequin" à ses one man show délirants au théâtre, Laurent Lafitte est un acteur inclassable, insaisissable, aussi à l’aise dans le drame que la comédie, et peut-être encore plus lorsque les deux se mélangent.

C’est sur les planches, où il s’est fait connaître, que Laurent Lafitte a trouvé l’inspiration pour son premier film en tant que réalisateur. L’Origine du monde, en salles le 15 septembre, est au départ une pièce de Sébastien Thiéry. C’est l’histoire de Jean-Louis Bordier, un quadra à côté de ses pompes qui réalise un soir que son cœur ne bat plus. Littéralement. Michel, son meilleur ami vétérinaire, est bien incapable de le soigner. Alors Valérie, sa femme, l’emmène voir Margaux, une gourou new age qui lui recommande un remède pour le moins surprenant…

Si vous en avez marre des comédies gentillettes et propres sur elle, L’Origine du monde est faite pour vous. C’est truculent, gonflé, provocateur. Aussi malaisant qu’irrésistible. C’est l’un de ces rares films où on se demande souvent si on a le droit de rire, ou pas... et j’avais hâte d’en parler avec son auteur.