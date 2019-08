Episode 3 - La croissance est-elle vraiment l’indicateur roi ?

Tout comprendre à l’éco en 10 minutes. Epargne, retraites, fiscalité, dette, pouvoir d’achat, monde des affaires, stratégie d’entreprise… Et si vous compreniez enfin ces sujets qui impactent votre vie de tous les jours ? Pascal Perri, économiste et chroniqueur sur LCI vous propose chaque semaine de rendre compréhensible ce qui vous semble si compliqué dans le monde de l’économie, et qui concerne pourtant VOTRE quotidien, VOTRE travail, VOTRE argent, et bien sûr VOTRE entreprise.