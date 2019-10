GRANDS ENJEUX - quelles réponses aux défis de notre petite humanité

Et si le meilleur cours d'éco de France était un podcast ? Chaque semaine Pascal Perri vous propose de plonger dans un sujet, avec un objectif, et un seul : que vous le COM-PRE-NIEZ.

Chers amis de l'économie, bonjour.

Comment comprendre les mouvements contestataires, les accès de violence de la société ? Comment interpréter le besoin d’en revenir à un monde plus simple, à une humanité plus proche de la nature ? Nous avons sans doute collectivement oublié des choses simples mais vraies, comme la primauté de notre environnement et nos interactions avec lui. Un phénomène qui se matérialise par la montée de nouvelles formes de pensées radicales.

Dans cet épisode, je voudrais appeler à l’optimisme. Positivons. Pourquoi ? Parce que l’approche défaitiste ou catastrophiste est démobilisatrice. A mon sens, nous devons nous engager dans la société des 3 R. Responsabilité, rationalité, réalité, pour envisager le futur.