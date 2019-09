PODCAST - LA PROPRIÉTÉ : pourquoi la défendre ?

Et si le meilleur cours d'éco de France était un podcast ? Chaque semaine Pascal Perri vous propose de plonger dans un sujet, avec un objectif, et un seul : que vous le COM-PRE-NIEZ.

" Les inégalités sont le produit d’une construction idéologique et la propriété est la mère de tous les vices estime Thomas Piketty dans son dernier ouvrage (Capital et idéologie). Les attaques contre la propriété se multiplient, sous des formes différentes. La fiscalité croissante sur les actifs immobiliers en est la manifestation la plus légale et la plus constante. La transformation de l’ISF en IFI et l’aggravation vraisemblable de la taxe foncière désignent en effet les propriétaires comme une cible qu’il faut tondre à la serpe. La pierre est statique, le capital est mobile. Profitons en pour lui tomber dessus.

Les Français ont un rapport ambivalent à la propriété. Ils la plébiscitent pour eux même à l’échelon individuel mais ils la réprouvent quand elle prend la forme d’une success story dans les affaires. Dans ce pays où chacun s’épie, Sa propriété est toujours plus légitime que celle de son voisin. Lisez à ce sujet le dernier livre de Denis Olivennes Le délicieux malheur français dans lequel l’auteur dénonce une France qui regarde toujours par dessus son épaule pour savoir si le voisin ou le copain n’en a pas eu un peu plus, au fond cette France jalouse et envieuse que décrivait Raymond Barre. Rien d’étonnant donc à ce que la dénonciation de la propriété ait en France un écho particulier. Voilà rapidement pour le substrat culturel. Mais revenons à la politique. ... "

