Podcast - RETRAITES : le vrai du faux

Depuis 1995, les salariés du privé ont fait tous les efforts pour rééquilibrer notre régime de retraite. Personne, je dis bien personne n’a touché aux régimes spéciaux. Ils ont conservé leurs règles propres et la Nation fidèle continue de les abonder.

Le système actuel n’est pas soutenable. Regardons devant nous. En 2060, c’est à dire dans la France de nos enfants, plus d’un tiers de la population aura plus de 60 ans. Le nombre de Français de plus de 75 ans va doubler, celui de plus de plus de 85 ans quadrupler. Nous seront 74 millions et les moins de 20 ans seront moins nombreux que les plus de 60 ans. Dans un système par répartition, fonctionnant sur la base de la solidarité inter générationnelle, il faut des actifs pour financer les pensions.

Le débat actuel est pavé de mauvaises intentions. Méfiez vous des fausses pistes. Sur la valeur du point dans le système de demain, sur les instances de gouvernance. Nous sommes dans une époque où la mauvaise foi est la règle.

