LENGLET DÉCHIFFRE – Brexit, guerre des taxes avec Trump… Les leçons de Michel Barnier

Chaque dimanche sur LCI*, François Lenglet décrypte l'actualité économique avec l'un de ses principaux acteurs. Un entretien d'une quarantaine de minutes au cours duquel grands patrons, économistes ou intellectuels apportent leur éclairage sur les questions ou phénomènes qui agitent le débat, de la semaine précédente comme celle des jours à venir.

Ce dimanche 2 février, le spécialiste éco de TF1 et LCI recevait Michel Barnier, le "M. Brexit" de l'Union européenne. Deux jours après le divorce officiel entre Bruxelles et Londres, il revient sur les conséquences de ce départ et les négociations qui s'engagent le Royaume-Uni, puisque c'est lui qui est chargé de trouver un accord avec le pays pour ses relations futures avec les désormais 27 États membres. L'ancien ministre et ex-commissaire européen revient également sur la stratégie de l'UE face à la Chine ou sur la guerre des taxes lancée par Donald Trump. Un épisode à écouter ci-dessous en podcast :