Daniel Picouly : "J'ai l'impression que les gens qui lisent Proust ont le plaisir coupable"

Pour ce premier numéro de rentrée, je suis allé à la rencontre d'un écrivain à l'enthousiasme contagieux. Depuis Le Champ de personne en 1995, Daniel Picouly a puisé dans sa jeunesse l’inspiration de quelques-uns de ses plus beaux romans. Il y retourne pour notre plus grand plaisir dans le tout dernier, Longtemps je me suis couché de bonheur, qui vient de paraître chez Albin Michel.

Les gens qui Lisent sont-ils plus heureux ? "Je suis d'accord si on complète la phrase", précise Daniel Picouly. "Les gens qui lisent sont plus heureux que s'ils ne lisaient pas. S'ils lisaient moins. Ou s'ils étaient empêchés de lire. Cependant il y a des gens extraordinairement heureux - on peut le déplorer, en penser ce qu'on veut - qui ne lisent pas. On appelle ça des imbéciles heureux ? Non. Ils sont heureux d'une autre manière. Et j'espère que le fait de lire, permet d'accepter que d'autres soient heureux autrement que nous."