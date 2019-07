Épisode 19 – Que lire cet été ? La Librairie des Batignolles nous partage ses coups de cœur

Et si, à l’heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, prendre le temps de lire un livre était un acte de résistance ? "Les Gens Qui Lisent Sont Plus Heureux", c’est un podcast consacré à la passion de la lecture, sous toutes ses formes, sans préjugé. Dans cet épisode, je suis allé faire un tour à la Librairie des Batignolles, 48 rue des Moines, dans le 17e arrondissement à Paris.





Depuis deux ans, Benoît Authier a repris cette librairie indépendante, qui existe depuis plus de 20 ans, et où il conseille les clients du quartier avec ses deux équipiers, Priscilla et Simon. Chez eux, aucun préjugé. On vend les best-sellers du moment – Musso, Thilliez, Norek. Et plein d’autres choses encore ! Figurez-vous que je les ai découverts grâce à leur compte Instagram, qu’ils ont ouvert en début d’année pour partager leurs coups de cœur avec des lecteurs sans cesse plus connectés.





À l’approche des vacances, j’ai demandé à Benoît et son équipe de me donner quelques conseils de lecture. Pour moi, mais aussi pour ma fille de 6 ans puisque la Librairie des Batignolles accorde un espace conséquent à la littérature jeunesse ! Et comme vous allez l’entendre, je ne suis pas reparti les mains vides…