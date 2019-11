Épisode 29 - Christophe Girard : "L’effet d’un livre est bien souvent plus efficace que celui d’un médicament"

C'est dans son bureau à l'Hôtel de Ville de Paris que je suis allé le rencontrer pour parler des livres qu'il aime, de la place de la littérature dans nos quotidiens hyper connectés. Et du rôle que la culture pourrait occuper, ou pas, dans la prochaine campagne municipale...

Christophe Girard, c'est une toute autre histoire. C'est un élu qui avant de faire de la politique, chez les Verts puis au Parti socialiste, a connu le monde de l'entreprise à travers ses fonctions de haut dirigeant au sein de la maison Yves Saint Laurent et du groupe LVMH. Passionné d'art sous toutes ses formes, ce diplômé de littérature japonaise a également écrit quatre livres dont "Père comme les autres" (Hachette, 2006), qui racontait son parcours de militant et de papa homosexuel.

Dans cet épisode, mon invité est Christophe Girard, adjoint au maire de Paris en charge de la culture. Depuis quelques temps déjà, j'avais envie d'inviter une personnalité politique à participer à ce podcast. Oui mais qui ? A tort ou à raison, j'ai souvent l'impression que les gens qui nous gouvernent se servent de la culture, et de la littérature en particulier, pour s'acheter une épaisseur romanesque qui deviendrait presque embarrassante une fois qu'ils sont élus...

"Ma mère a eu une influence très forte sur moi puisque dès l’âge de 12 ou 13 ans, elle m’a donné trois livres : "La Religieuse" de Diderot, en me disant que c’était fascinant. "L’Idiot" de Dostoïevski. Et "Le Lys dans la vallée" de Balzac. Nous avions des livres partout. Dans le salon, dans les chambres… Si bien que dans ma maison de famille, en Anjou, j’ai reproduit cette ambiance en mettant des bibliothèques dans quasiment toutes les pièces. Je trouve assez beau de lire dans une cuisine."

"Je dis souvent aux gens qui viennent me voir et qui sont déprimés d’entrer dans une librairie avant d’aller à la pharmacie. Je pense que les livres devraient presque être remboursés par la Sécurité sociale ! Il y a moins d’effets secondaires. ! Je suis un peu ironique en disant ça. Mais franchement l’effet d’un livre est bien souvent plus efficace que celui d’un médicament."