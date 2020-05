Épisode 42 - Vincent Monadé, directeur du Centre National du Livre : "C'est maintenant que les librairies vont avoir besoin d'aide"

"Les libraires sont globalement très soulagés de rouvrir, mais l’inquiétude n’a pas disparu du jour au lendemain. Parce qu’ils mettent leur santé et celle de leurs employés sur la table", explique Vincent Monadé. "Or il fallait bien reprendre une activité économique. Pendant le confinement, les libraires étaient 'en stase'. Ils ne gagnaient pas d’argent. Mais ils n'en perdaient pas non grâce au plan d’urgence qui a été mis en place pour le soutien de l’économie, avec notamment des reports de loyers. C’est maintenant que le danger arrive, l’activité économique est de retour mais les factures et les charges aussi. Et c’est là qu’il va falloir les aider."

Comme de nombreux passionnés, Vincent Monadé a communiqué son amour de la lecture sur les réseaux sociaux pendant le confinement. Parmi ses coups de cœur : "Vania, Vassia et la fille de Vassia" de Macha Méril et "La Maison Indigène" de Claro. Pour lui, la période qui commence sera cruciale pour raccrocher la jeune génération, bien souvent accro aux écrans, au wagon de la lecture : "C’est à nous les ‘grands lecteurs’ de créer les ponts - et ils existent déjà - à travers la fantasy, la SF, le steam punk… C’est à nous de créer le déclic. Parce que lorsqu’un livre rencontre un enfant, cet enfant restera lecteur toute sa vie."