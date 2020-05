Guillaume Musso : "Écrire un nouveau roman, c’est 50% d’excitation et 50% de terreur !"

Fidèle à son rythme d’un livre par an, Guillaume Musso accompagne la réouverture des librairies avec "La vie est un roman", un thriller à tiroirs qui ravira ses fans de la première heure comme les nouveaux. Et ils sont toujours plus nombreux puisque depuis 9 ans, cet ancien prof d’éco est l’écrivain qui vend le plus en France, avec encore 1,4 millions d'exemplaires en 2019.

Tout commence à New York, dans une immense tour de verre où la romancière Flora Conway vit avec sa fille Carrie en prenant soin de se tenir à l’écart du cirque médiatique et de l’adulation de son public. Lors d’une partie de cache-cache, l’enfant disparaît. Portes et fenêtres sont fermées, les caméras de surveillance ne témoignent d’aucune intrusion dans l’appartement… Le mystère est total et il serait cruel d’en dire plus, sinon que "La vie est un roman" est un Musso encore plus addictif que les précédents, autant grâce à sa construction imprévisible que par l’intensité des sentiments de ses héros.

"Ce roman est né d’une peur que j’ai toujours, celle de voir l’un de mes enfants disparaître", Guillaume Musso, 45 ans. "Je me rappelle, il y a quelques années, lorsque mon fils aîné faisait du manège, j’avais toujours peur de ne pas le retrouver à la fin du tour. L’idée est restée et le manège s’est transformé en appartement new-yorkais !".

L'écrivain avoue qu’il avait une toute autre idée en tête au départ. "J’étais en train de travailler depuis six mois sur un projet beaucoup ample, sur plusieurs époques, avec un plan très structuré. Et puis je me suis réveillé un matin en me disant que j’avais envie d’écrire sur les deux choses qui me passionnent vraiment : mes enfants, qui me relient au monde, et l'habitude que j’ai depuis 20 ans de me lever tous les jours en me demandant ce que je vais pouvoir inventer."