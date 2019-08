Épisode 21 - James Frey : "Mon job, c’est de vous briser le cœur et d’allumer une petite lumière dans votre âme"

"Le Dernier Testament de Ben Zion Avrohom" est sorti en 2011 et j’ai fait d’autres choses entre temps. J’ai dirigé une société qui a publié 250 livres. On a fait des films, des séries, des jeux vidéo... Mais la vérité c’est qu’après mes quatre premiers livres, j’étais rincé. Ils se sont vendus à 25 millions d’exemplaires dans le monde, ils ont suscité beaucoup de controverses. Je pensais que j’étais arrivé au bout. Et puis il y a un an et demi, je me suis senti profondément déprimé. J’avais des pensées suicidaires. Je me suis rendu compte que je m’étais perdu. Et ça m’a amené à réfléchir à ce qui m’a poussé à écrire. Et au tout début de ma carrière, quand personne ne savait qui j’étais et que personne ne me lisait. Or tout a commencé ici, à Paris."