Épisode 32 - Hadrien Raccah : "On ne se remet jamais vraiment de notre premier chagrin d'amour"

"Je ne suis pas dans l’autofiction, ce n’est pas quelque chose qui me passionne. Ce que je voulais, c’est faire de mon mieux pour décrire un premier chagrin d’amour. La plupart des gens sur Terre en ont tous vécu un. Je pense qu’on ne s’en remet vraiment jamais et que tout ce qu’on vit après est défini par cette première souffrance. Ce roman raconte ça, mais aussi la quête d’un ailleurs. Que ce soit avec une femme, dans un autre pays, mais pas spécialement m’inspirer de ma vie. Disons que c’est quelque chose de lointain. Il y a des choses que j’ai bien connues comme le Brésil, un pays que j’adore. Et d’autres qui sont totalement fictives."

"J’ai toujours écris. Depuis que je suis très jeune. Et ça a toujours été pour moi le moyen d’expression le plus facile. Très rapidement j’ai pris l’écriture comme un pouvoir. C’est comme si j’avais quelque chose de caché. J’ai vite compris, par exemple, que pour séduire une femme l’écriture était mon atout principal. Même à l’école, je n’étais pas le plus brillant des élèves, mais j’ai souvent pu m’en sortir grâce à ma plume. Et puis c’est un espace de liberté totale : j’ai longtemps été solitaire, très seul, et l’écriture a été un moyen de m’échapper. J’habitais en banlieue, dans un univers assez gris et terne. Je n’étais pas très heureux. Et la nuit, comme j’étais insomniaque, je pouvais écrire des histoires qui m’emmenaient ailleurs."