Épisode 38 – Tatiana De Rosnay : "J’aime les livres qui explorent nos secrets les plus sombres" Charlotte Jolly de Rosnay

PODCAST – Tatiana De Rosnay publie "Les Fleurs de l’ombre" (Robert Laffont), l’histoire d’une romancière aux prises avec un assistant virtuel machiavélique. Elle est l’invitée du podcast "Les Gens Qui Lisent Sont Plus Heureux".

Tatiana De Rosnay voit double ! L’auteure à succès de "Elle s’appelait Sarah" est de retour en ce début d’année 2020 avec la sortie en poche de "L’Envers du décor et autres nouvelles" (Pocket) et en grand format avec un tout nouveau roman, "Les Fleurs de l’ombre" (Robert Laffont), dont l’intrigue est en partie inspirée par la formidable série d’anticipation britannique "Black Mirror". C’est l’histoire de Clarissa Katseff, écrivain à succès, fraîchement séparée de son compagnon. Nous sommes à Paris, dans un futur proche qui ressemble étrangement à notre présent. L’héroïne de Tatiana De Rosnay s’installe dans un appartement ultra-moderne où elle bénéficie d’un assistant virtuel qui va, peu à peu, s’immiscer dans son quotidien…

Sur son nouveau roman

"Je n'ai pas lu de littérature de science-fiction quand j'étais jeune. Mais j’ai la chance d’avoir un père futurologue, le grand scientifique Joël De Rosnay. Le livre lui est dédié et il est né à partir des conversations que j’ai pu avoir avec lui. Ce qui m’intéressait ici, c’était de mettre en scène l’intimité d’une femme, aux prises avec les nouvelles technologies. Et même si l’intrigue se déroule dans un futur proche, ça nous arrive déjà d’être fliqués par nos téléphones, d’avoir des images de nous qui fuitent sur les réseaux. Regardez ce qui s’est passé récemment en politique !".

Sur le plaisir de la lecture

"Je ne peux pas me passer de livres. J’en lis en général deux en même temps. Un en anglais et un en français très souvent. Je ne peux pas être dans un avion ou dans un train si je n’ai pas de bouquin. C’est une catastrophe. Je n’ai pas envie de passer ma vie sur les réseaux sociaux, j’y passe déjà assez de temps, alors je me limite. J’ai donc des moments de lecture extrêmement importants. Chez moi j’ai un coin lecture, très cosy, avec plein de coussins, une bonne lumière, mes lunettes bleues de lecture. Je m’installe… et j’essaie de lire au moins une heure par jour."

Sur les livres qu’elle préfère

"J’aime tout lire. Mais j’ai un peu mal avec les feel good books. Je n’ai rien contre. Mais j’aime bien les livres qui racontent un certaine résilience. Et qui vont dans une certaine noirceur. Mais ça, c’est la faute de Daphne du Maurier que j’ai commencé à lire dès l’âge de 10 ou 12 ans. Elle aimait aller là où les gens n’aiment pas qu’on aille. Elle prenait une torche et elle la braquait sur tous ces endroits très sombres où on cache des secrets. Moi c’est là où j’aime aller. Mais pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, je suis un clown. Qui fait des blagues au téléphone et des grimaces tout le temps !".

Sur l’usage des réseaux sociaux

"Il y a dix ans, on avait tous des blogs. J’en avais un consacré aux livres qui s’appelait Le Figuier, où je mettais des petites critiques de mes lectures. Après il y a eu l’avènement de Myspace, dont aujourd’hui personne ne se souvient. On allait là-dessus pour parler des livres. Ensuite il y a eu Facebook et maintenant Twitter et Instagram. Mais je trouve dommage que de nombreux écrivains n’y viennent que pour parler de leurs livres. Moi j’aime bien donner des conseils de lecture et j’ai pour ça deux hashtags #booktipstatiana et #favoritebookstatiana."

>> Pour retrouver tous les épisodes du podcast Les Gens Qui Lisent Sont Plus Heureux, c'est ici !

Jérôme Vermelin