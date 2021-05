Épisode 57 - Laurent Gounelle : "Les meilleures décisions de ma vie, je les ai prises grâce à l’intuition"

PODCAST – Dans son nouveau roman, "Intuitio" Laurent Gounelle met en scène un écrivain recruté par le FBI pour traquer un criminel grâce à une méthode révolutionnaire. Il est l’invité du podcast Les Gens Qui Lisent Sont Plus Heureux.

Depuis L’homme qui voulait être heureux, en 2008, Laurent Gounelle véhicule à travers la fiction les vertus du développement personnel et les méthodes qui l’ont aidées à changer de vie. Intuitio, son nouveau roman publié chez Calmann-Lévy, prolonge sa quête du bien-être et de la réalisation de soi à travers une intrigue policière étonnante. Timothy Fischer, son héros, est un écrivain qui mène une existence sans relief jusqu’au jour où le FBI fait appel à lui pour mettre la main sur l’homme le plus recherché d’Amérique. Pour cela, il va devoir apprendre à accéder à son intuition, et exploiter des ressources insoupçonnées chez la plupart d’entre nous… "C’est une méthode qui a été développée par les militaires américains, dans les années 1970, à coups de millions de dollars via la CIA à des fins stratégiques durant la Guerre Froide", raconte l’écrivain à propos du "training" un peu spécial que va suivre Timothy. "Des intuitions, chacun d’entre nous en a. Mais cette méthode permet d’y accéder plus facilement. Elle permet par exemple d’identifier un lieu, d'entendre des sons, de ressentir, de goûter quelque chose aussi. La plus grande difficulté, ensuite, c’est l’interprétation qu’on en fait."

Si Intuitio respecte les codes du thriller, avec son lot de rebondissements et de séquences chocs, Laurent Gounelle questionne le lecteur sur un plan beaucoup plus intime "Au quotidien, nous sommes tous bloqués par notre mental", observe l'écrivain. "On est allé à l’école, on nous a appris qu’il fallait réfléchir, qu’il fallait prendre les décisions en étudiant des critères pour être le plus logique possible, le plus cartésien possible. Je ne suis pas contre. Seulement si on est trop ‘dans notre tête’, si on réfléchit trop, ça perturbe nos intuitions." Laurent Gounelle avait 23 ans lorsqu’il a rejoint la direction financière d’une grande entreprise française. "Très vite, je me suis demandé ce que je faisais là. Sauf que j’avais fait toutes mes études dans ce domaine !", se souvient-il. "C’est le début d’une grosse crise professionnelle qui a duré cinq ans. Je me suis retrouvé au chômage. A ce moment-là, je n’avais pas d’intuition. Juste le ressenti que je n’étais pas heureux. Est-ce l’intuition qui m’a poussé à devenir écrivain ? Ce que je sais, c’est que j’ai eu besoin de toucher le fond du gouffre pour enfin entrer en contact avec mes envies profondes."

La suite, c’est un long parcours qui l'a amené a étudier les méthodes du développement personnel, des Etats-Unis à l’Asie, avant d’entamer une carrière d’écrivain à succès. "Quand je prends un peu de recul sur ma vie, j’ai 54 ans aujourd’hui, j’ai été amené à prendre plein de décisions, des petites et des grandes. Et les meilleures, je les ai prises de manière intuitive", assure-t-il. "Pas en réfléchissant, en pesant le pour et le contre. Non, je le sentais. Je crois que c’est vrai pour tout le monde." "Regardez les grandes décisions de la vie comme le mariage, par exemple. Personne n’a choisi sa femme ou son mari en faisant une grande étude de critères", s'amuse Laurent Gounelle. "A un moment donné, vous sentiez que c’était LA personne. Pareil quand vous prenez un travail. Vous pouvez réfléchir 'Est-ce que c’est bien payé, valorisant, épanouissant ?'. Mais le bon choix, professionnel, il se fera au feeling. Vous allez sentir que vous êtes appelé par un poste, un métier, une entreprise. Et les bonnes décisions, elles sont prises comme ça."

>> Pour écouter cet épisode sur votre plateforme préférée, cliquez ici ! Et si, à l'heure où les réseaux sociaux vampirisent nos cerveaux, ouvrir un livre était devenu un acte de résistance ? "Les Gens Qui Lisent Sont Plus heureux", c'est un podcast consacré au plaisir de la lecture sous toutes ses formes. Qu'on soit passionné de polar ou de roman historique, de biographie ou de poésie, l'important, c'est de passer un bon moment, non ?

Jérôme Vermelin

