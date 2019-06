Épisode 18 - Yasmina Khadra : "La fiction me venge de l'affliction du réel"

"J’ai dit un jour que la fiction me venge de l’affliction du réel. Pour moi, le livre est un refuge. Quand on est en train de lire, on est en train de se découvrir. De se restituer à soi. On croit suivre la vie d’un personnage mais en réalité on est en quête névrotique de soi-même. Un personnage peut nous définir, nous situer par rapport à nos préjugés, à ce que nous croyons savoir, à ce que nous ignorons aussi. On se réinvente, on s’instruit, on apprend des choses. On comble pas mal de lacunes et on espère se réconcilier avec les coups bas de la vie."