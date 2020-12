Episode 52 - Philippe Torreton : "Lorsque j’étais enfant, la parole d’un professeur comptait"

L’assassinat de Samuel Paty, le 16 octobre dernier, est venu rappeler la place centrale qu’occupent les enseignants dans notre République. Pour leur rendre hommage, 20 personnalités ont accepté, à la demande des éditions Pocket et Robert Laffont, de participer à un ouvrage collectif baptisé Lettre à ce prof qui a changé ma vie – Enseigner la liberté. Dans le nouvel épisode du podcast "Les Gens Qui Lisent Sont Plus Heureux", le comédien Philippe Torreton raconte qu’il ne serait pas devenu celui qu’il est aujourd’hui sans un certain Monsieur Désir.

"Monsieur Désir, c’est un professeur que j’ai eu la chance de rencontrer en classe de cinquième, au collège Edouard Branly à Grand Quevilly, en Normandie", raconte-t-il. "Ce Monsieur était féru de théâtre et il avait fortement recommandé à mes parents, vu ma timidité maladive, de m’inscrire au club où il enseignait. Je faisais partie de ces millions d’élèves dans la moyenne dont on ne parle jamais. Et il pensait que ça me ferait du bien. Or pour mes parents, la parole d’un professeur quel qu’il soit n’était pas sacrée. C’était bien mieux que ça : la parole d’un professeur comptait. Et quelques jours plus tard, je me suis retrouvé sur une scène."

Dans sa lettre, Philippe Torreton souligne que cette nouvelle expérience n’a pas amélioré son bulletin de notes… Mais qu’elle a littéralement changé sa vie. "Le théâtre n’est pas un bon moyen pour devenir bon élève. C’est une reconquête de soi", insiste-t-il. "Grâce à lui, je me suis mis à chevaucher une drôle de bête : moi-même. Et puis c’est un lieu de mixité le théâtre. On y croise des filles et des garçons, des gens plus âgés, moins âgés. C’est ce que j’ai aimé d’emblée. Et c’est que j’aime toujours dans le théâtre."