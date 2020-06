À chacun sa vérité, quand les faits s’effacent...

Et puis on se parlera de l’économie mondiale, qui va à la fois plus mal et mieux que prévu, si l’on en croit les chiffres du FMI qui ont éparpillé nos espoirs de reprise, façon puzzle.

Et justement, quand toutes les opinions se valent, ça donne des choses qui honnêtement font un peu peur… On écoutera ce qui se passe aux Etats-Unis, quand des citoyens viennent devant leurs élus refuser de porter des masques en répétant toutes les choses qu’ils ont pu lire en ligne, c'est assez terrifiant.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.