Le masque, fleuron mal-aimé de l'arsenal anti-Covid

Enfin, la pandémie a révélé des choses sur nous, sur la façon dont on suit ou pas les consignes sanitaires, sur nos réactions à l’information, sur toutes ces choses où l’humain de fait pas toujours des choix rationnels… est-ce rationnel par exemple de refuser le masque ? Oui ou non, ça dépend, selon que l’on pense à soi ou aux autres… on parlera de tout cela et des autres effets inattendus de la pandémie avec une économiste de renom, spécialiste de l’économie comportementale, qui étudie justement tous ces moments où l’on prend des décisions irrationnelles.

Et puis à quelques jours de la fin des vacances, c’est donc le télétravail qui pourrait perdurer, un télétravail qui n’a pas que de bons côtés, même pour ses promoteurs, on entendra le son de cloche des DRH.

Le virus qui va de mieux en mieux, merci pour lui, pas encore assez pour encombrer les hôpitaux, mais assez pour poser plein de questions sur la rentrée à venir, à l’école, au bureau, et partout ailleurs… et c’est d’ailleurs ce qui se passe ailleurs qui a de quoi nous rendre un peu nerveux.

Au sommaire aujourd’hui, le masque sera donc partout ou presque, dedans et dehors, dans les rues et dans les bureaux… le masque qui devient la star d’un paradoxe: il n’est pas sûr qu’il soit vraiment utile à l’extérieur, mais il est pour l’instant le seul moyen potentiel de venir à bout du virus.

"On Déconfine l'Info", c'est le podcast qui vous accompagne le temps que durera l’épidémie de Covid-19, et pour préparer la vie d’après. Dans chaque épisode, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour vivre mieux informé cette période si particulière.