Deuxième vague: une chance sur deux

Enfin, dans toute cette histoire, on se mettait du baume au coeur, en se disant qu’au moins toute cette dette contractée pour cause d’épidémie, on ne la rembourserait pas, ou pas beaucoup, et voilà, patatras, qu’un commissaire européen vient nous dire exactement l’inverse et que les dettes sont faites pour être réglées. C'est désagréable, quand même...

Quoiqu’il arrive désormais, il est des réflexes que nous garderons pour longtemps, comme celui des masques. Problème: s’il est une barrière à la maladie, ce masque qui cache tout le bas du visage est aussi une barrière à toutes sortes d’interactions, d’où l’idée d’un masque transparent : il s'appelle Civility, il est français et on parlera à son créateur.

Au sommaire aujourd’hui, avant de s’inquiéter d’une deuxième vague de l’épidémie, il faudrait d’abord arriver à se débarrasser de la première, ça commence à ressembler à un souci chez nous, surtout au moment où l’arrivée de l’été nous donne ce soupçon d’insouciance qui fait que tout redevient possible, on fera la tournée des bonnes et des mauvaises nouvelles de ce côté.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.