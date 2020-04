Face au Covid, le cinéma au régime sans salles

Surtout, nous nous intéresserons à l’un des secteurs les plus sinistrés du moment, le cinéma… tournages arrêtés, sorties repoussées, et salles fermées, un métier en plein shutdown, ou presque, car un distributeur de films a décidé de prendre le relais et d’aider les salles, en créant un service de cinéma à la séance, dont les tickets seraient vendus pour le compte de votre cinéma de quartier.

Au sommaire aujourd’hui, Stop, ou Encore ? Quelque part entre confinement et déconfinement, il y a la version panachée, alternée, ce que l’on appelle le Stop and Go, qui pourrait être si l’on peut dire le tube de l’été.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, pendant le confinement, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.