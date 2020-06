L’après-Covid plus mortel que le Covid ?

La crise économique qui vient sera-t-elle aussi massive que ce que l’on en craignait ? Et bien là encore le pire n’est jamais sûr, on verra même qu’il y a dès aujourd’hui des raisons d’espérer.

Au sommaire aujourd’hui, et si les conséquences de l’épidémie faisaient plus de victimes que le Covid-19 proprement dit ? C’est ce qui semble se profiler à l’horizon quand on écoute l’OMS, l’Unicef, ou Médecins Sans Frontières, qui alertent face à l’arrêt de campagnes de vaccinations de par le monde, mais aussi du suivi de certaines maladies, on en parlera avec Emmanuel Baron, Directeur d'Epicentre, le centre d'épidémiologie et de recherche de MSF.

"On Déconfine l'Info", c'est un podcast quotidien, pour vous accompagner le temps que durera l’épidémie de Covid-19, et pour préparer la vie d’après. Tous les jours, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, et explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour mieux vivre cette période si particulière, et même parfois en trouver les côtés positifs.