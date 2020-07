La Der’ des Der’... jusqu’à la prochaine !

Mais surtout, ne soyez pas tristes, mais vous êtes en train d’écouter ce qui sera jusqu’à nouvel ordre le dernier épisode de ce podcast… l’occasion de prendre un peu de recul pour revenir sur certains effets de la pandémie, sur la science, sur la recherche, et sur la boulimie de publications sur le sujet, une précipitation qui a fait des victimes, on en parlera avec Laure Dasinieres, une consoeur qui vient de publier un long article sur le sujet.

Et justement, si vous avez été touché par le virus dans le cadre de votre profession, bonne nouvelle, le Covid peut être reconnu comme maladie professionnelle, on vous dira pourquoi.

Aujourd’hui au sommaire, l’Amérique compte ses nouveaux cas par dizaines de milliers chaque jour, et n’a apparemment pas fini de compter, tant le virus est devenu un instrument politique. Le virus qui entre autres bonnes nouvelle aurait muté, apparemment pour mieux s’attaquer à de plus jeunes générations.

