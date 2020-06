La fin du “faux” télétravail

Est-on passé en quelques semaines d’une pénurie de masques à la situation inverse ? C’est ce qu’expliquent aujourd’hui des entreprises qui les produisent et se retrouvent avec des stocks d’invendus, la faute à des administrations et des entreprises qui se fournissent… à l’étranger, une histoire de fous, au moment où l'on parle de réindustrialiser la France.

Au sommaire aujourd’hui, vous pensiez avoir fait du télétravail pendant dix semaines de confinement, et vous aviez tort, ou du moins vous n’avez pas encore goûté au vrai télétravail,. C’est ce que nous dira l’une des autrices du “Télétravail pour les Nuls”, un livre qui sort pile poil au bon moment… on verra aussi comment le télétravail pourrait bien remettre certaines villes moyennes à la mode.

