Le vaccin Spoutnik trop vite mis en orbite ?

Et puis on se parlera de vos vacances, et d’un effet Covid massif sur le transport aérien, jusqu’à -70% de réservations, et surtout des destinations qui ont largement changé. On en parlera avec Nicolas Bostroem, le cofondateur d'Algofly, un comparateur de prix des voyages.

Un virus qui n’est pas à un paradoxe près… on trouve aujourd’hui d’anciens malades dont les tests sérologiques se révèlent négatifs, tandis que certains qui n’ont pas été en contact avec le virus en seraient déjà protégés… On écoutera un résumé de tout ce que l’on sait sur ce sujet.

Pour certains médecins, le mot est lâché, nous sommes déjà dans une seconde vague de l’épidémie, qu’il craignent de voir monter plus fort encore que la première. De quoi faire de l'annonce de l'arrivée d'un vaccin russe la meilleure nouvelle de la semaine, sinon que l'on sent bien qu’il a été pensé pour être d’abord un instrument de fierté nationale, quitte à griller les étapes. Une stratégie qui pourrait justifier les peurs de tous ceux que les vaccins inquiètent.

"On Déconfine l'Info", c'est le podcast qui vous accompagne le temps que durera l’épidémie de Covid-19, et pour préparer la vie d’après. Dans chaque épisode, Cédric Ingrand et les rédactions de TF1 et LCI font le tour de l'actualité, explorent les effets de la pandémie sur la santé, l’économie, la vie quotidienne, pour vivre mieux informé cette période si particulière.