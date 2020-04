Les preuves d'immunité - 16 Avril 2020

Au sommaire de On Déconfine l'Info aujourd'hui : chaque jour nous amène son lot de révélations, d’interrogations et de découvertes sur le Covid-19… dernière en date, qui sur la semaine écoulée commence à prendre de l’ampleur, celle de l’immunité… Avoir été infecté vous protège t’il de la maladie ? On n’en est plus si sûr que ça, on entend tout et son contraire, et ça pose de vraies questions sur la suite...

Nous nous poserons également la question de notre nouvelle vie connectée, après un mois de télétravail, d’école à distance, et de vidéo à la demande, comment vont nos réseaux, et la 5G pourrait-elle nous aider, on est allés en parler à un spécialiste, Julien Huvé, Associé en charge des télécoms au Cabinet Mazars.