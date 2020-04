"On Déconfine l'Info" du 9 Avril 2020

Au sommaire de "On Déconfine l'Info" aujourd'hui : Aux USA comme en France, le virus tue plus parmi les populations défavorisées. Dans deux semaines, deux mois, ou dans plus d'un an (sic), à chacun son estimation de la date du déconfinement. Enfin, coup de fil à Johann Pardanaud, héros discret à qui l'on doit en bonne partie l'attestation numérique de déplacement.