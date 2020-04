"Vous avez un virus" - 15 Avril 2020

Surtout, nous ouvrirons le dossier brûlant du tracking, du tracing, bref, de votre smartphone comme condition de réussite du déconfinement. Vous pensiez que le bluetooth ne servait qu’à écouter de la musique, et bien non, il pourrait bien vous informer bientôt sur le statut de vos fréquentations face à la maladie. On verra si le système a des chances de fonctionner chez nous, avec Éric Bothorel , un député à qui rien de numérique n’est étranger.

II y a aussi toutes les choses que l’on découvre presque jour après jour sur le virus proprement dit, et la nouveauté du jour fera plaisir aux fumeurs, rarement destinataires de bonnes nouvelles quand on parle de santé.

